На епіцентр коронавірусу в Європі насувається потужна стихія: з'явився страхітливий прогноз

На Європу з Північної Америки насувається шторм, через який може випасти до 200 мм опадів. Основний удар припаде на Іспанію та Італію, де зараз лютує COVID-19.

Як пише Express, стихія пронесеться над Середземним морем, що принесе сильні дощі на північ Алжиру, а після в Туніс.

За прогнозом кількість дощів збільшиться вже 28 квітня, коли стихія пронесеться в напрямку Тірренського моря і південної Італії. Крім того, можливі повені через рясні дощі очікуються в центральній частині країни.

Карта погоди Express

Також значні опади очікуються на північному сході Іспанії і на сході Піренейського півострова.

При цьому сильні пориви вітри також прогнозуються по всьому континенту. Негода також застане північ Греції та Балкани.

Негода накриє Іспанію та Італію Express

Погода в Іспанії Express

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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