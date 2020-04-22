На епіцентр коронавірусу в Європі насувається потужна стихія: з'явився страхітливий прогноз

На Європу з Північної Америки насувається шторм, через який може випасти до 200 мм опадів. Основний удар припаде на Іспанію та Італію, де зараз лютує COVID-19.
Як пише Express, стихія пронесеться над Середземним морем, що принесе сильні дощі на північ Алжиру, а після в Туніс.
За прогнозом кількість дощів збільшиться вже 28 квітня, коли стихія пронесеться в напрямку Тірренського моря і південної Італії. Крім того, можливі повені через рясні дощі очікуються в центральній частині країни.
Карта погоди
Express
Також значні опади очікуються на північному сході Іспанії і на сході Піренейського півострова.
При цьому сильні пориви вітри також прогнозуються по всьому континенту. Негода також застане північ Греції та Балкани.
Негода накриє Іспанію та Італію
Express
Погода в Іспанії
Express
Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.
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