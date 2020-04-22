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22 квітня • оновлено в 14:55
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На епіцентр коронавірусу в Європі насувається потужна стихія: з'явився страхітливий прогноз

1.4т
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На Європу з Північної Америки насувається шторм, через який може випасти до 200 мм опадів. Основний удар припаде на Іспанію та Італію, де зараз лютує COVID-19.

Як пише Express, стихія пронесеться над Середземним морем, що принесе сильні дощі на північ Алжиру, а після в Туніс.

За прогнозом кількість дощів збільшиться вже 28 квітня, коли стихія пронесеться в напрямку Тірренського моря і південної Італії. Крім того, можливі повені через рясні дощі очікуються в центральній частині країни.

Карта погоди

Карта погоди

Express

Також значні опади очікуються на північному сході Іспанії і на сході Піренейського півострова.

При цьому сильні пориви вітри також прогнозуються по всьому континенту. Негода також застане північ Греції та Балкани.

Негода накриє Іспанію та Італію

Негода накриє Іспанію та Італію

Express

Погода в Іспанії

Погода в Іспанії

Express

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Прогноз погоди
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