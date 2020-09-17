На дні Балтики знайшли старовинний 400-річний корабель. Фото

На дні Балтійського моря команда дайверів виявила рідкісне затонуле судно голландського купця, що датується XVII століттям.

Як пише ресурс аквалангістів Badewanne, мисливці за морськими артефактами сподівалися знайти затонулі кораблі часів Першої або Другої світової війни в гирлі Фінської затоки. Однак там на них чекав найбільший сюрприз за весь час занурень – практично неушкоджений і повністю укомплектований корабель компанії Dutch Fluit, яка була "королевою" балтійської торгівлі майже 400 років тому.

"На наш превеликий подив, коли ми спустилися на затонулий корабель на глибині 85 метрів, очікуючи побачити затонулий тральщик або шхуну, ми зрозуміли, що дивимося на майже повністю збережений голландський корабель Fluit! Він стоїть рівно кілем на морському дні, а велика частина снастей розкидана навколо нього", – розповіли аквалангісти.

Кораблями Dutch Fluit користувалися купці. badewanne.fi

За їх словами, для свого віку судно має майже ідеальний вигляд: незначних пошкоджень палубі було завдано під час тралення моря у ХХ столітті. Однак сам корпус корабля цілий, трюми наповнені, а всі бічні обшивки надійно закріплені. Більш того, зберігся навіть якір.

Знахідка судна на дні Фінської затоки стала унікальною. badewanne.fi

Експерти відзначили, що тільки в деяких місцях по всьому світу, в тому числі й у Балтійському морі, дерев'яні уламки кораблів можуть зберігатися століттями, не піддаючись руйнуванню в результаті хімічних, біохімічних і біологічних процесів розкладання. Цьому сприяє низька солоність, абсолютна темрява і дуже низькі температури круглий рік.

Корпус Dutch Fluit зберігся майже ідеально. badewanne.fi

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