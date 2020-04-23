На десятки тисяч більше: у США назвали реальний рівень смертності від COVID-19

За останній місяць від коронавірусу померло приблизно на 28 тисяч більше людей, ніж повідомляє офіційна статистика. Так, реальний відсоток смертності від хвороби може бути набагато вищим.

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Як повідомляє The New York Times, вони порівняли смертність у країнах під час пандемії з цим же періодом за минулі роки. Вийшло так, що кількість померлих набагато більша, ніж сума усередненого рівня смертності і жертв від коронавірусу. Це дало привід виданню зробити висновок, що насправді від COVID-19 померло більше людей, ніж повідомляє статистика.

Наприклад, у Парижі смертність людей подвоїлася, а в Нью-Йорку її рівень зріс у чотири рази. Видання пов'язує це з тим, що багато країн реєструють тільки померлих у лікарнях людей – деяких коронавірус застав удома, а тест для визначення діагнозу їм просто могли не проводити.

У США назвали реальний рівень смертності від COVID-19 - він набагато вищий The New York Times

У США назвали реальний рівень смертності від COVID-19 - він набагато вищий The New York Times

З цією думкою згодні і демографи. Наприклад, фахівець з Інституту демографічних досліджень Макса Планка в Німеччині Тім Ріфф упевнений, що офіційні дані суттєво не дотягують до реальних показників.

"Яке б число не повідомлялося в той чи інший день, це набагато менше справжніх цифр", – заявив він.

Наприклад, у Стамбулі в період із 9 по 12 квітня зареєстрували приблизно на 2100 смертей більше, ніж середній показник. При цьому, тоді офіційна статистика заявляла лише про тисячу жертв від COVID-19 за весь період пандемії.

Аналогічна ситуація спостерігається в Індонезії. У кінці березня там заявляли про 84 померлих від коронавірусу, однак, на кладовищах у той же період поховали понад 1000 осіб.

У США назвали реальний рівень смертності від COVID-19 - він набагато вищий The New York Times

У США назвали реальний рівень смертності від COVID-19 - він набагато вищий The New York Times

У США назвали реальний рівень смертності від COVID-19 - він набагато вищий The New York Times

Загальна статистика по Європі говорить, що під час пандемії рівень смертності зріс на 20-30%.

При цьому в виданні не говорять про навмисне заниження статистики. Більше того, уряди багатьох країн усвідомлюють, що частина людей помирає без підтвердженого діагнозу, тому зараз іде робота над тим, щоб встановити реальну кількість жертв COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня показник смертності в Україні від коронавірусу становить 2,6%.