На COVID-19 захворіло понад 35 млн по всьому світу: статистика на 6 жовтня. Оновлюється

Станом на вівторок, 6 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 35,6 млн осіб. За минулу добу виявлено 264 208 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 59 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 25 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 26,8 млн пацієнтів.

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Коронавірус у світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 230 236 осіб. Померли 4 430 пацієнтів, одужали – 101 252.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,6 млн), Індія (6,6 млн) і Бразилія (4,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

За даними ЗМІ, у Верховній Раді України коронавірус підтвердили у 75 осіб, одна співробітниця секретаріату Ради померла.

Україна може повернутися до жорстких карантинних обмежень, якщо ситуація з поширенням COVID-19 буде погіршуватися, процитував сайт МОЗ слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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