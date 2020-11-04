На COVID-19 захворіли ще майже півмільйона за добу: статистика на 4 листопада. Оновлюється
Станом на середу, 4 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 47,7 млн чоловік. За минулий день виявлено 484 509 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 94,4 тис., Франції – 36 тис., і Індії – 46 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 411 093 чоловік. Померли 7 532 пацієнтів, одужали – 168 868.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що в країні обговорюється питання введення карантину вихідного дня.
У Чехії різко зростає кількість померлих від коронавірусу. За тиждень жертвами пандемії стали 1,2 тис осіб, притому що за попередні півроку – 2,7 тис осіб.
У Польщі на 3 листопада лабораторно підтверджено 19 364 нових випадків захворювання COVID-19 в добу, 5573 людини одужали, 227 осіб серед раніше хворих померли.
Число померлих в Москві пацієнтів з коронавірусом перевищила 7 тисяч. Померли ще 68 осіб, загальна кількість досягла 7004 осіб. Напередодні повідомлялося про 63 померлих.
У Молдові зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії за добу – 20 осіб, виявлено понад 700 нових хворих.