На COVID-19 захворіли ще майже півмільйона за добу: статистика на 4 листопада. Оновлюється

Станом на середу, 4 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 47,7 млн чоловік. За минулий день виявлено 484 509 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 94,4 тис., Франції – 36 тис., і Індії – 46 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 411 093 чоловік. Померли 7 532 пацієнтів, одужали – 168 868.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що в країні обговорюється питання введення карантину вихідного дня.