На COVID-19 захворіли ще 630 тисяч за добу: статистика на 3 грудня. Оновлюється

Станом на четвер, 3 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися 64,8 млн осіб. За минулий день виявлено 634 970 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 44,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 203 тис., Бразилії – 48 тис. і Індії – 33 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок в медустановах, зайнятих хворими COVID-19, наблизиться до 50 тисяч . Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,2 млн), Індія (більше ніж 9,5 млн) і Бразилія (більше 6,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.

У ніч на четвер, 3 грудня, помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Йому було 94 роки. За даними ЗМІ, причиною смерті стали наслідки коронавірусу.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виступив проти введення дуже жорстких обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Він зазначив, що громадянам необхідно "гарантувати свободу".

У Центрі з контролю і профілактиці захворювань США прогнозують, що до лютого 2021 року в країні від коронавірусу помре близько 450 тисяч чоловік. Зараз в США вже 280 летальних випадків.