На COVID-19 захворіли ще 630 тисяч за добу: статистика на 3 грудня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Коронавірус в світі

Станом на четвер, 3 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися 64,8 млн осіб. За минулий день виявлено 634 970 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 44,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 203 тис., Бразилії – 48 тис. і Індії – 33 тис.

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Коронавірус в світі.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 758 264 особи. Помер 13 141 пацієнт, одужали – 369 054.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,2 млн), Індія (більше ніж 9,5 млн) і Бразилія (більше 6,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.

  • Локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок в медустановах, зайнятих хворими COVID-19, наблизиться до 50 тисяч. Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Головне за 3 грудня:

  • У ніч на четвер, 3 грудня, помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Йому було 94 роки. За даними ЗМІ, причиною смерті стали наслідки коронавірусу.

  • Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виступив проти введення дуже жорстких обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Він зазначив, що громадянам необхідно "гарантувати свободу".

  • У Центрі з контролю і профілактиці захворювань США прогнозують, що до лютого 2021 року в країні від коронавірусу помре близько 450 тисяч чоловік. Зараз в США вже 280 летальних випадків.

  • Так званий тривалий COVID-19 може супроводжуватися легеневими аномаліями, які вдалося зафіксувати у деяких пацієнтів через три місяці після інфікування.

Коронавірус