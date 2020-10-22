На COVID-19 захворіли рекордні 437 тисяч за добу: статистика на 22 жовтня. Оновлюється

Станом на четвер, 22 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41 млн осіб. За минулий день виявлено 437 441 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приросту за весь час пандемії.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 56 тис., в США – 63 тис., а також у Великобританії – 26,6 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,9 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 315 826 осіб. Померли 5927 пацієнтів, одужали – 132 218.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,5 млн), Індія (7,7 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

У Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, оскільки зазначений продукт не проходив реєстрацію та експертизу в компетентних органах ряду країн.

Карта поширення вірусу. РНБО

Коронавірус в Україні. РНБО

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