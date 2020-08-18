На COVID-19 захворіли понад 22 млн по всьому світу: статистика на 17 серпня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:31, 18.08.2020

Станом на вівторок, 18 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 22 млн осіб. За минулу добу було виявлено 191 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на 5COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 23 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 92 820 осіб, померли в період пандемії – 2 089.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 22 млн осіб в світі
(worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19
(worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 92 820 осіб. Померли 2 089 пацієнтів, одужали – 48 164.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,6 млн), Бразилія (понад 3,63 млн) та Індія (більше 2,7 млн).

  • Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 18 серпня:

01:45 – Міська рада Ужгорода вирішив посилити карантин у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву" зону. У місті два тижні поспіль фіксується збільшення числа хворих коронавірусом.

01:42 – Сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності коронавірусом в країні.

00:48 – Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

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