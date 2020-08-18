На COVID-19 захворіли понад 22 млн по всьому світу: статистика на 17 серпня. Оновлюється
Станом на вівторок, 18 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 22 млн осіб. За минулу добу було виявлено 191 тис. нових інфікованих.
Найбільше хворих на 5COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 54 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 23 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 92 820 осіб, померли в період пандемії – 2 089.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 92 820 осіб. Померли 2 089 пацієнтів, одужали – 48 164.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,6 млн), Бразилія (понад 3,63 млн) та Індія (більше 2,7 млн).
Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.
Головне за 18 серпня:
01:45 – Міська рада Ужгорода вирішив посилити карантин у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву" зону. У місті два тижні поспіль фіксується збільшення числа хворих коронавірусом.
01:42 – Сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності коронавірусом в країні.
00:48 – Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.