На COVID-19 захворіли майже півмільйона осіб за добу: статистика на 9 листопада. Оновлюється
Станом на понеділок, 9 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 50,7 млн осіб. За минулий день виявлено 472 468 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 35,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 102 тис., Індії – 46 тис. і Франції – 38 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилася 460 331 особа. Померли 8450 пацієнтів, одужали – 206 866.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 10,1 млн), Індія (понад 8,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.
Загальна кількість виявлених випадків зараження в світі перевищило 50,5 млн.
У Львові від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділенням обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.
В Італії через високий рівень захворюваності на COVID-19 і великої кількості госпіталізованих перевантажена система лікарень.
Пандемія, яка стала причиною світової коронакризи може привести до нової світової війни, вважає начальник штабу оборони Великобританії, генерал Нік Картер.
У Литві виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 1980. Четверо інфікованих померли. З 7 листопада в країні ввели жорсткий карантин, який буде діяти протягом трьох тижнів.