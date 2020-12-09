На COVID-19 захворіли майже 600 тисяч за добу: статистика на 9 грудня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:30, 9.12.2020 Оновлено: 05:32, 9.12.2020

Станом на середу, 9 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 68,5 млн осіб. За минулий день виявлено 584 413 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 47,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 208 тис., Бразилії – 47 тис. і Туреччині – 33 тис.

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Захворюваність у світі.
worldometers
Рейтинг країн по поширенню вірусу.
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 832 758 осіб. Померли 13 928 пацієнтів, одужали – 436 564.

  • Лідерами за кількістю заражень є США (більше 15,5 млн), Індія (більше 9,7 млн) і Бразилія (більш ніж 6,6 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

  • Україна увійшла в топ-5 лідерів серед країн в Європі і топ-10 в світі за темпами поширення COVID-19.

Головне за 9 грудня:

  • Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, виявилася в середньому ефективна в 70% випадків захворювання.

  • Рідні 14-річної дівчинки, яка померла від коронавируса в Кропивницького, в її смерті звинувачують медиків. А лікарі стверджують, що мaть сaмa відмовилася від гoспітaлізaціі дитини.

  • Президент США Дональд Трамп 8 грудня підписав указ, згідно з яким вакцину від коронавірусу спершу отримають американці. Потім її почнуть постачати в інші країни.

  • Коронавірус негативно позначається на психіці деяких людей і провокує суїцидальну поведінку, але у тих пацієнтів, у яких вже були психологічні розлади, вважає український лікар Олег Яковенко.

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