На COVID-19 захворіли майже 600 тисяч за добу: статистика на 9 грудня. Оновлюється

Станом на середу, 9 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 68,5 млн осіб. За минулий день виявлено 584 413 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 47,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 208 тис., Бразилії – 47 тис. і Туреччині – 33 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 832 758 осіб. Померли 13 928 пацієнтів, одужали – 436 564.

Лідерами за кількістю заражень є США (більше 15,5 млн), Індія (більше 9,7 млн) і Бразилія (більш ніж 6,6 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

Україна увійшла в топ-5 лідерів серед країн в Європі і топ-10 в світі за темпами поширення COVID-19.