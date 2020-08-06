На COVID-19 захворіли близько 20 млн по всьому світу: статистика на 6 серпня. Постійно оновлюється

Станом на четвер, 6 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 18,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено близько 270 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 54 тис., в США – 55 тис., а також в Індії – 56 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 75 490 осіб, померли в період пандемії – 1 788.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 18,9 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн по захворюваності (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 75 490 осіб. Померли 1 788 пацієнтів, одужали – 41 527.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,9 млн), Бразилія (понад 2,8 млн) та Індія (більше 1,9 млн).

Кількість інфікованої коронавірусом молоді у віці від 15 до 24 років збільшилася в три рази за п'ять місяців.

По Європі вдарила друга хвиля COVID-19. Зокрема, нова хвиля інфекції змусила Іспанію знову ввести обмеження, а кількість випадків інфікування в Греції досягло тримісячного максимуму.

Антирейтинг областей України по захворюваності коронавірусом (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 6 серпня:

00:53 – Найвищий показник захворюваності COVID-19 в Україні зафіксовано в Миколаївській області. Він становить 98,39% при максимально допустимих 10%.

00:49 – Майже 10 мільйонів людей в Афганістані (більш 1/4 країни) могли заразитися коронавірусом з початку пандемії, заявили в міністерстві охорони здоров'я. Такі підрахунки були проведені після дослідження на антитіла 9,5 тисячі місцевих жителів.

00:44 – У Британії число випадків коронавірусу досягло 307 184 (+892 за добу).