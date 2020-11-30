На COVID-19 у світі захворіли півмільйона осіб за добу: статистика на 30 листопада. Оновлюється
Станом на понеділок, 30 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися 63 млн осіб. За минулий день виявлено 502 335 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 43,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 138,1 тис., Індії – 39 тис. і Росії – 26,6 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 722 679 осіб. Померло 12 213 пацієнтів, одужали – 339 378.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,5 млн), Індія (більше ніж 9,3 млн) і Бразилія (більше 6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.
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