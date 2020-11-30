На COVID-19 у світі захворіли півмільйона осіб за добу: статистика на 30 листопада. Оновлюється

Станом на понеділок, 30 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися 63 млн осіб. За минулий день виявлено 502 335 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 43,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 138,1 тис., Індії – 39 тис. і Росії – 26,6 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу: