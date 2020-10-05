На COVID-19 могло захворіти 10% населення Землі, – ВООЗ

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі дуже занижена і не відповідає реальній ситуації. За найоптимістичнішими оцінками, ним могло заразитися вже 10% населення планети.

Про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян. Його слова цитує агентство AP.

Так, фахівець зазначив, що за весь час пандемії приблизно одна з 10 людей у всьому світі могла інфікуватися COVID-19. Зі свого боку видання наводить інші дані, підкреслюючи, що цей показник становить 760 млн осіб.

Відзначимо, що оцінки ВООЗ значно перевищують кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, станом на 5 жовтня на планеті виявлено понад 35,4 млн заражень коронавірусом. Він забрав життя понад 1 мільйон людей, проте 26,6 млн жителів планети змогли подолати хворобу.

Раян пояснив, що показники відрізняються у міських і сільських місцевостях, а також у різних групах.

"Але в кінцевому підсумку це означає, що більшість населення світу залишається в небезпеці", – заявив він.

У світі виявлено понад 35,4 млн випадків коронавірусу. Worldometer

Як повідомляв OBOZREVATEL, столицю Франції Париж і її передмістя позначили як зону максимальної небезпеки через поширення COVID-19. У зв'язку з цим у регіоні на два тижні посилили деякі карантинні обмеження.