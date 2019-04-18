На чолі з Януковичем: у США розкрили план Росії щодо Донбасу

"Мирний план", запропонований російським розвідувальником Костянтином Килимником засудженому у США політтехнологу Полу Манафорту, передбачав створення на Сході України автономії на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Про це свідчать матеріали доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера, опублікованої по закінченню розслідування втручання Росії в американські вибори.

Так, за даними слідства, Манафорт визнав, що план Килимника був розрахований на неформальний контроль Росією Сходу України. Колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа пропозицію відхилив і назвав ідею Килимника "схибленою".

Віктор Янукович unian.net

"Манафорт і Килимник обговорювали (2 серпня 2016 року – Ред.) план вирішення політичних проблем в Україні, який передбачав створення "автономної республіки" в індустріальному регіоні на Сході України, Донбасі, й обрання українського президента Януковича, якого вигнали у 2014 році, главою цієї "республіки", – йдеться в доповіді.

Пол Манафорт

При цьому, Килимник кілька разів намагався схилити Манафорта до свого "мирного плану". У доповіді також зазначено, що перед тим, як представити його Манафорту, росіянин зустрічався з Януковичем у Москві 28 липня 2016 року, де, можливо, й обговорив усі деталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram