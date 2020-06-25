На британські пляжі прийшли близько пів мільйона людей: порушений карантин, заблоковані дороги
В англійському місті Борнмут, не дотримуючись соціальної дистанції, близько пів мільйона людей вийшли на пляжі, створивши затори на дорогах і залишивши за собою тонни сміття.
Як повідомляє Reuters, за останні кілька діб влада зафіксувала на пляжах величезну кількість відпочивальників. Через це в місті виникли проблеми з дорожнім рухом, а на самих пляжах неодноразово траплялися бійки на грунті зловживання алкоголем. Також у зонах відпочинку за цей час зібралося близько 33 тонн сміття.
"Ми вражені тим, що ми бачили в Борнмуті і Сендбенксі в останні дві доби. Безвідповідальна поведінка людей просто шокує", – заявила лідерка Ради Віккі Слейд.
Водночас багато людей порушували обов'язкову умову перебування на вулиці – 2 метри соціальної дистанції. У DailyMail уточнили, що загальна кількість відпочивальників досягла пів мільйона людей.
Через це місцева влада ухвалила рішення посилити заходи контролю на пляжах: туди відправляться поліцейські патрулі, додаткові прибиральники, паркувальники й інспектори, які будуть розбиратися з незаконними кемпінгами.
"Ми настійно рекомендуємо громадськості двічі подумати, перш ніж вирушати на пляжі. Очевидно, в системі охорони здоров'я все ще криза і така кількість людей може створити додаткове навантаження на ресурси екстрених служб", – повідомили в поліції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня, Великобританія оголосила про 154 нових смертельних випадки COVID-19 і тільки про 653 заражених, що є найнижчим щоденним приростом протягом більше трьох місяців, оскільки спалах продовжує згасати.