В англійському місті Борнмут, не дотримуючись соціальної дистанції, близько пів мільйона людей вийшли на пляжі, створивши затори на дорогах і залишивши за собою тонни сміття.

Як повідомляє Reuters, за останні кілька діб влада зафіксувала на пляжах величезну кількість відпочивальників. Через це в місті виникли проблеми з дорожнім рухом, а на самих пляжах неодноразово траплялися бійки на грунті зловживання алкоголем. Також у зонах відпочинку за цей час зібралося близько 33 тонн сміття.

"Ми вражені тим, що ми бачили в Борнмуті і Сендбенксі в останні дві доби. Безвідповідальна поведінка людей просто шокує", – заявила лідерка Ради Віккі Слейд.

Водночас багато людей порушували обов'язкову умову перебування на вулиці – 2 метри соціальної дистанції. У DailyMail уточнили, що загальна кількість відпочивальників досягла пів мільйона людей.

Через це місцева влада ухвалила рішення посилити заходи контролю на пляжах: туди відправляться поліцейські патрулі, додаткові прибиральники, паркувальники й інспектори, які будуть розбиратися з незаконними кемпінгами.

"Ми настійно рекомендуємо громадськості двічі подумати, перш ніж вирушати на пляжі. Очевидно, в системі охорони здоров'я все ще криза і така кількість людей може створити додаткове навантаження на ресурси екстрених служб", – повідомили в поліції.

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей AFP

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей AFP

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей Getty Images

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей Getty Images

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей Getty Images

На британські пляжі вийшло близько пів мільйона людей PA

На британські пляжі прийшли близько пів мільйона людей: порушений карантин, заблоковані дороги PA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня, Великобританія оголосила про 154 нових смертельних випадки COVID-19 і тільки про 653 заражених, що є найнижчим щоденним приростом протягом більше трьох місяців, оскільки спалах продовжує згасати.