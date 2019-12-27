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27 грудня • оновлено в 09:48
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На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці

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На борту літака Bek Air, який розбився поблизу Алмати в Казахстані, перебували двоє громадян України.

Також в літаку перебував один громадянин Китаю і один громадянин Киргизії. Про це повідомили в пресслужбі МВС Казахстану.

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Нагадаємо, всього на борту літака знаходилися 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Повідомляється, що в результаті аварії загинули щонайменше 15 осіб.

На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці

На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці

МВС Казахстану

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажири, яким пощастило вижити після катастрофи літака Bek Air в Казахстані, розповіли про те, як розбився літак.

За їх словами, в результаті падіння повітряного судна постраждали безліч людей, а весь салон був в крові.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Місце
Казахстан
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фил филька
фил филька
берегите карму.
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