"На борту були великі проблеми": озвучена пріоритетна версія катастрофи Boeing-737 в Ірані

Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

"Літак зазнав катастрофи на піку військово-політичного протистояння Ірану й США", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Саме тому версія недружнього впливу – теракт на борту або потрапляння в нього ракети – має бути однією з пріоритетних", – підкреслив експерт.

Аналізуючи відеозапис моменту катастрофи, він звернув увагу на те, що на ньому видно, "як хмара вогню падає на землю під кутом 15-25 градусів до горизонту. А тому можна припустити, що лайнер уже був некерований". У цьому контексті Лукашевич зазначив, що "факт пожежі двигуна не відразу призводить до таких наслідків – літак може втратити тягу, почати знижуватися. Зрештою, є протипожежна система".

Літак Boeing 737 МАУ

"Але тут видно, що не просто горить двигун, а лайнер падає. Це означає, що на борту були великі проблеми вже крім двигуна", – сказав експерт. І додав, що двигуни "горять досить рідко, але потрапляння ракети в двигун якраз спричинює його займання".

Водночас Лукашевич підкреслив, що на нинішньому етапі вивчення причин катастрофи мають розглядатися всі версії, оскільки "остаточно не відомо, що трапилося на борту".

Як писав OBOZREVATEL, вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Всі подробиці та оновлення – у матеріалі OBOZREVATEL.

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