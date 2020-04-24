На американському авіаносці Theodore Roosevelt коронавірус підтвердився у 840 членів екіпажу.

Про це в четвер, 23 квітня, повідомили Військово-морські сили США.

"Станом на 23 квітня 100% членів команди Theodore Roosevelt протестовані на COVID-19, зафіксовані 840 позитивних і 4098 негативних результатів", – сказано в повідомленні.

На борту авіаносця Theodore Roosevelt у 840 осіб підтвердили коронавірус anna-news.info

Четверо заражених госпіталізували в військово-морський госпіталь, 88 вже вилікувалися. 4234 моряки перебралися на берег до Гуами, де корабель пришвартувався.

Раніше один член екіпажу Theodore Roosevelt помер у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, палах коронавірусу, було зафіксовано на борту авіаносця Theodore Roosevelt в кінці березня. Командир корабля Бретт Крозьє був звільнений після того, як його рапорт про поширення інфекції на кораблі потрапив до журналістів.

В.о. міністра ВМС США Томас Модлі різко розкритикував Крозьє за те, що трапилося, а незабаром вибачився і також залишив пост.

Військово-морський флот провів розслідування ситуації з авіаносцем, і вищі посадові особи не виключають, що Крозьє буде відновлений після його завершення. Оприлюднення результатів розслідування очікує схвалення міністра оборони Марка Еспера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус виявили на грецькому круїзному кораблі El Venizelos, на борту якого перебували десятки громадян України.

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