На базі Перл-Харбор у США стався небезпечний інцидент: все засекречено

У США тимчасово закривали об'єднану базу ВМС Перл-Харбор - Хікем через стрілянину.
Інцидент стався на військово-морській верфі у Перл-Харборі, штат Гаваї, передає "Інтерфакс-Україна". Інформація про стрілянину надійшла близько 14:30 середи за місцевим часом.
Як з'ясувалося, стрілянину по цивільних працівниках верфі влаштував один із матросів, три особи отримали поранення. Після цього стрілець наклав на себе руки.
Перл-Харбор
Ілюстрація
Місцеві телеканали повідомляють, що в госпіталь у Гонолулу поступив один із потерпілих у результаті стрілянини.
На базі розміщені ВМС і ВПС США.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бомбардувальник ВПС США Boeing B-52H Stratofortress провів навчальну "бомбардування" бази Балтійського флоту біля російського Калінінграда.
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