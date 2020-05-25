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25 травня • оновлено в 12:28
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На Австралію обрушився потужний шторм: без світла залишилися тисячі будинків. Фото і відео

1.8т
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Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон. Без світла залишилися понад 60 тисяч будівель.

Як повідомляє The Guardian, залишки колишнього тропічного циклону Мангга розганяють пориви вітру зі швидкістю 100 км / год, пилові бурі і сильний дощ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

У результаті в деяких районах були повалені лінії електропередач, дерева, з дахів будинків зірвано покрівлю. Про постраждалих в результаті розгулу стихії не повідомляється. У районі столиці штату міста Перт без світла залишилися близько 44 тисяч будинків.

На Австралію обрушився потужний шторм: без світла залишилися тисячі будинків

Також постраждали райони, розташовані в західній частині штату. Зокрема, в портовому місті Джералдтон шторм знеструмив близько 13 тисяч будівель. Пізніше місцевим службам вдалося відновити електропостачання в деяких районах, проте в понеділок вранці без світла залишаються близько 47 тисяч будинків.

Як повідомляється, в місцеву службу з надзвичайних ситуацій надійшли кілька сотень дзвінків.

Метеорологічна служба попередила, що сильний вітер може продовжиться в південних регіонах штату до вівторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потужний циклон під назвою "амфа" накрив Східну Індію та Бангладеш, убивши щонайменше 14 осіб і знищивши тисячі будинків.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Австралія
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