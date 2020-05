На Австралію обрушився потужний шторм: без світла залишилися тисячі будинків. Фото і відео

Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон. Без світла залишилися понад 60 тисяч будівель.

Як повідомляє The Guardian, залишки колишнього тропічного циклону Мангга розганяють пориви вітру зі швидкістю 100 км / год, пилові бурі і сильний дощ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

У результаті в деяких районах були повалені лінії електропередач, дерева, з дахів будинків зірвано покрівлю. Про постраждалих в результаті розгулу стихії не повідомляється. У районі столиці штату міста Перт без світла залишилися близько 44 тисяч будинків.

Також постраждали райони, розташовані в західній частині штату. Зокрема, в портовому місті Джералдтон шторм знеструмив близько 13 тисяч будівель. Пізніше місцевим службам вдалося відновити електропостачання в деяких районах, проте в понеділок вранці без світла залишаються близько 47 тисяч будинків.

Як повідомляється, в місцеву службу з надзвичайних ситуацій надійшли кілька сотень дзвінків.

Метеорологічна служба попередила, що сильний вітер може продовжиться в південних регіонах штату до вівторка.

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu - Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020

Sparks were flying as this roof hit the power lines #perthweather pic.twitter.com/xF7p3WyyV2 - 𝙰𝚗𝚗𝚊 𝙷𝚒𝚕𝚕 (@anecdotal_anna) May 24, 2020

Just got sent this from the folks place in #Geraldton - Normally you can see the sea beyond the trees! No rain yet, just dust #WeatherUpdate #dust pic.twitter.com/790dHdg0l2 — Matt Hewitson (@MattHewitson) May 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, потужний циклон під назвою "амфа" накрив Східну Індію та Бангладеш, убивши щонайменше 14 осіб і знищивши тисячі будинків.

