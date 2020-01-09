На Австралію насувається нова хвиля страшних пожеж: почалася евакуація

В Австралії почали нову масову евакуацію на густонаселеному південному сході країни.

Як передає Reuters, ще одна хвиля спеки стала причиною чергових масштабних пожеж, які загрожують кільком містам і громадам.

Пожежі в Австралії

Що відомо:

масштабні пожежі в Австралії вирують уже кілька місяців, вогнем охоплено понад 5,5 млн га землі (для порівняння – це приблизно Київська та Чернігівська область разом узяті);

за попередніми даними, у вогні загинуло до 500 мільйонів тварин, а також щонайменше 25 осіб (ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти);

знищені понад 1500 будинків і унікальні природні масиви.

"Якщо ви отримали інструкції виїхати, ви мусите виїхати. Це єдиний спосіб гарантувати вашу безпеку. Перебувати в деяких із цих місць ризиковано: там ми не зможемо вас убезпечити", – сказав Даніель Ендрюс, прем'єр штату Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець із Сіднея розвінчав фейки соцмереж про пожежі в Австралії.

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