На 30% небезпечніше: вчені заявили, що рівень заразності COVID-19 зростає

Новий штам коронавірусу через мутацію ДНК збільшив рівень заразності на 30%.

Про це розповів медичний експерт, який консультує уряд Гонконгу з приводу COVID-19, професор Габріель Леунг, передає South China Morning Post.

Декан медичної школи Університету Гонконгу заявив, що один інфікований може заразити чотирьох осіб, тоді як ще в березні ймовірність становила від двох до трьох.

"Це початок стійкого масового спалаху вірусу, якого ми ніколи не бачили", – підкреслив він.

Леунг додав, що при цьому немає жодних доказів того, що вірус став більш смертоносним.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 липня коронавірус в світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 568,2 тисяч померли, а 7,5 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.