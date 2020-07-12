На 30% небезпечніше: вчені заявили, що рівень заразності COVID-19 зростає
Інфікований COVID-19 може заразити чотирьох осіб. Ілюстрація.
Новий штам коронавірусу через мутацію ДНК збільшив рівень заразності на 30%.
Про це розповів медичний експерт, який консультує уряд Гонконгу з приводу COVID-19, професор Габріель Леунг, передає South China Morning Post.
Декан медичної школи Університету Гонконгу заявив, що один інфікований може заразити чотирьох осіб, тоді як ще в березні ймовірність становила від двох до трьох.
"Це початок стійкого масового спалаху вірусу, якого ми ніколи не бачили", – підкреслив він.
Леунг додав, що при цьому немає жодних доказів того, що вірус став більш смертоносним.
Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 липня коронавірус в світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 568,2 тисяч померли, а 7,5 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.