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20 січня • оновлено в 17:18
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"Образили почуття мільйонів": МЗС жорстко відповів на скандал із гербом України у Британії

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на включення українського герба в посібник із протидії екстремізму у Великобританії і офіційно пояснили значення тризуба.

Заява з'явилася на сайті зовнішньополітичного відомства у понеділок, 20 січня.

"Державний герб України бере свій початок із Київської Русі і є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", – наголосили дипломати.

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МЗС жорстко відповів на скандал із гербом України у Британії

МЗС жорстко відповів на скандал із гербом України у Британії

neiroli.com

"Зараз ми очікуємо на офіційний коментар британського МЗС і поліції. Виходимо з того, що він буде оприлюднений найближчим часом", – заявили у відомстві.

У МЗС запевнили, що у разі підтвердження згаданого факту вимагають виключити українську державну символіку з посібника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Если к вилке дорисовать вареник, то все вопросы отпадут.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Шапиро Жeнька, увы, вареники остаётся только рисовать. Вна Украине все половозрелые вареники трудятся по прямому назначению в Европе, Турции и России.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А свастики - это древний индийский символ.
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a alexeyon
a alexeyon
Горелов Сергей, что такое "свастики" ?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а испугались,что ктотто ответил жестко
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3
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