"Образили почуття мільйонів": МЗС жорстко відповів на скандал із гербом України у Британії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на включення українського герба в посібник із протидії екстремізму у Великобританії і офіційно пояснили значення тризуба.

Заява з'явилася на сайті зовнішньополітичного відомства у понеділок, 20 січня.

"Державний герб України бере свій початок із Київської Русі і є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", – наголосили дипломати.

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"Зараз ми очікуємо на офіційний коментар британського МЗС і поліції. Виходимо з того, що він буде оприлюднений найближчим часом", – заявили у відомстві.

У МЗС запевнили, що у разі підтвердження згаданого факту вимагають виключити українську державну символіку з посібника.

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