МЗС відповіло на підготовку Білоруссю санкцій проти України

Україна готова до введення Білоруссю санкцій проти нашої країни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що очікував подібного кроку від Мінська.

"Для мене ця заява глави білоруського МЗС Володимира Макея не є новиною. Ми прогнозували подібний крок білоруської сторони. Водночас, я хочу привернути увагу до того, що Україна жодного зла Білорусі не робила, у внутрішні справи Білорусі не втручалася, і тому ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення щодо можливих білоруських санкцій на розгляд білоруської влади", – повідомив глава МЗС.

Чиновник підкреслив, що поки Білорусь не передавала по офіційних каналах ніяких сигналів про можливе введення санкцій проти українських чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського посла в Білорусі Ігоря Кизима викликали в білоруський МЗС і вручили ноту протесту.

Також стало відомо, що Міністерство закордонних справ Білорусі підготувало список санкцій щодо низки офіційних осіб України.