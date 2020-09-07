МЗС Польщі відповіло на запис "перехопленої" розмови про Навального

МЗС Польщі спростувало дані про розмову Берліна і Варшави щодо Навального.

Міністерство закордонних справ Польщі спростувало інформацію про телефонну розмову між Варшавою й Берліном на тему отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це з посиланням на пресслужбу відомства повідомляють РИА Новости. Нагадаємо, що нібито перехопленням розмови представників цих двох держав похвалився білоруський лідер Олександр Лукашенко і навіть пообіцяв передати запис російським спецслужбам.

Пізніше держканал ОНТ Білорусі оприлюднив цей "перехоплений" аудіозапис. На ньому названий представником ФРН говорить, що підтвердження отруєння Навального не так важливо, оскільки на війні "будь-які методи хороші".

Пізніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що ФСБ напевно доповість Путіну "висновки щодо переданого Мінськом запису про фальсифікацію заяв" довкола отруєння Навального.

"Ми спростовуємо білоруські повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова на лінії Варшава-Берлін, в якій нібито уряди двох держав повинні були визнати, що ніякого отруєння Олексія Навального не відбулося", – зі свого боку запевнили в МЗС Польщі.

Зазначимо, що самого Лукашенка висміяли за заяви про нібито брехню канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо отруєння "Новачком" Олексія Навального. Слова політика про перехоплення розмови Варшави і Берліна викликали нову хвилю мемів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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