МЗС Німеччини натякнуло на причетність Росії до отруєння Навального
Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетність Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.
Як сказав він в інтерв'ю Bild am Sonntag, Москва повинна довести зворотне найближчим часом.
За словами Мааса, отруйна речовина "Новачок" доступна тільки невеликій групі людей і в минулому "належала російській владі". При цьому він нагадав, що ця отрута вже використовувалася для отруєння колишнього співробітника розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері.
"Якщо російська сторона не візьме участь в розкритті злочину, вчиненого проти Навального, це буде ще одним свідченням причетності держави", – вважає глава МЗС.
Він також заявив, що якщо Росія не має ніякого відношення до того, що сталося, то в її інтересах довести це.
Маас підкреслив, що якщо в найближчі дні з боку Москви не буде ніяких дій в рамках розслідування, Німеччині і її партнерам "доведеться обговорити відповідь".
Як писав OBOZREVATEL:
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі і підключений до апарату ШВЛ.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Творці цієї отрути заперечують результати дослідження.
Генеральна прокуратура Росії зажадала у Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів Навального.
Агенти Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ отруїли Сергія Скрипаля "Новачком" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року.