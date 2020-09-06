МЗС Німеччини натякнуло на причетність Росії до отруєння Навального

У Берліні побачили ознаки участі Москви в отруєнні Навального.
Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетність Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.
Як сказав він в інтерв'ю Bild am Sonntag, Москва повинна довести зворотне найближчим часом.
За словами Мааса, отруйна речовина "Новачок" доступна тільки невеликій групі людей і в минулому "належала російській владі". При цьому він нагадав, що ця отрута вже використовувалася для отруєння колишнього співробітника розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері.
"Якщо російська сторона не візьме участь в розкритті злочину, вчиненого проти Навального, це буде ще одним свідченням причетності держави", – вважає глава МЗС.
Він також заявив, що якщо Росія не має ніякого відношення до того, що сталося, то в її інтересах довести це.
Маас підкреслив, що якщо в найближчі дні з боку Москви не буде ніяких дій в рамках розслідування, Німеччині і її партнерам "доведеться обговорити відповідь".
Як писав OBOZREVATEL:
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі і підключений до апарату ШВЛ.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Творці цієї отрути заперечують результати дослідження.
Генеральна прокуратура Росії зажадала у Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів Навального.
Агенти Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ отруїли Сергія Скрипаля "Новачком" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року.
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