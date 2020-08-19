МЗС Литви заборонив "санкційному" Лукашенку в'їзд у країну

Юрій Сергієнко Світ 21:58, 19.08.2020 Оновлено: 22:32, 19.08.2020

Міністерство закордонних справ Литви склало список санкцій, до якого увійшов Олександр Лукашенко і ще десятки білоруських чиновників.

Він переданий на затвердження Міністерству внутрішніх справ, повідомляє Delfi.

Усього в списку вказані 32 людини. Крім Лукашенка, там є представники силових структур (ОМОН, КДБ) і Центральної виборчої комісії. Їх пропонують зробити нев'їзними до Литви.

"Ми почали процес і застосували національні санкції проти тих, хто здійснював насильство, застосовував надмірну силу, проти керівників установ, відповідальних за ці дії, проти тих, хто фальсифікував вибори", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Остаточне рішення про введення санкцій ухвалюватиме МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

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