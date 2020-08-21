МоваЯзык

Топтеми:

МЗС Білорусі попередило ЄС про протидію в разі введення санкцій

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
1,2 т.
Глава МЗС Білорусі звернувся до ЄС

Глава МЗС Білорусі звернувся до ЄС.

Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно звернулося до країн ЄС, попередивши, що буде протидіяти в разі введення європейських санкцій.

Як говориться в заяві глави МЗС Володимира Макея в Facebook, це будуть не перші санкції в історії Білорусі.

"Ми їх пройдемо так само, як і попередні. Результат їхньої дії вам відомий. Усі разом ми точно втратимо час. Загубимо ритм, який потрібен нашим країнам і суспільствам, тим більше в сучасному швидкому світі", – зазначив він.

За словами Макея, кожна з країн ЄС проходила "хворобливі етапи національного дорослішання".

"Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії", – підкреслив міністр.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

БілорусьПротести у Білорусіпротест
Поділитися в Facebook
  2. Світ