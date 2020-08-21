МЗС Білорусі попередило ЄС про протидію в разі введення санкцій

Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно звернулося до країн ЄС, попередивши, що буде протидіяти в разі введення європейських санкцій.

Як говориться в заяві глави МЗС Володимира Макея в Facebook, це будуть не перші санкції в історії Білорусі.

"Ми їх пройдемо так само, як і попередні. Результат їхньої дії вам відомий. Усі разом ми точно втратимо час. Загубимо ритм, який потрібен нашим країнам і суспільствам, тим більше в сучасному швидкому світі", – зазначив він.

За словами Макея, кожна з країн ЄС проходила "хворобливі етапи національного дорослішання".

"Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії", – підкреслив міністр.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

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