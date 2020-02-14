"Повторює меседжі Кремля": скандальний Мюнхенський план примирення України з Росією зник

План примирення України та Росії, який погодили 12 лютого на Мюнхенській конференції безпеки, і викликав справжній міжнародний скандал, був видалений з сайту цього заходу.
Зокрема, зникло повідомлення, в якому говорилося, що даний документ був розроблений у співавторстві з Мюнхенською конференцією з безпеки і підтриманий нею.
Мюнхенська конференція з безпеки
РБК
При цьому ніяких повідомлень щодо того, навіщо це зробили, поки не надходило.
Текст узгодженого плану примирення з Росією зник
Що говорить Україна
Міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва.
Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.
"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", – пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві, передає "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 лютого в Німеччині почалася Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки.
Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров'я. На конференцію збираються майже 35 керівників держав і урядів.
На борту літака в Мюнхен серед українських делегатів конференції помітили п'ятого президента Петра Порошенка, голову Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та представників партії "Слуга народу".
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