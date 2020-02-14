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14 лютого • оновлено в 19:58
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"Повторює меседжі Кремля": скандальний Мюнхенський план примирення України з Росією зник

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План примирення України та Росії, який погодили 12 лютого на Мюнхенській конференції безпеки, і викликав справжній міжнародний скандал, був видалений з сайту цього заходу.

Зокрема, зникло повідомлення, в якому говорилося, що даний документ був розроблений у співавторстві з Мюнхенською конференцією з безпеки і підтриманий нею.

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Мюнхенська конференція з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки

РБК

При цьому ніяких повідомлень щодо того, навіщо це зробили, поки не надходило.

Текст узгодженого плану примирення з Росією зник

Текст узгодженого плану примирення з Росією зник

Що говорить Україна

Міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва.

Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", – пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 лютого в Німеччині почалася Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки.

  • Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров'я. На конференцію збираються майже 35 керівників держав і урядів.

  • На борту літака в Мюнхен серед українських делегатів конференції помітили п'ятого президента Петра Порошенка, голову Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та представників партії "Слуга народу".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всё, пипец Украине...
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