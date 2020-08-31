Свой день рождения Александр Лукашенко встречал в автоматом в руках, а не с букетом роз. Это попахивает уже вялотекущей шизофренией. Незадолго до таких реверансов "нео-рэмбо" решил показать "кузькину мать" своим соседям на встрече с работниками одного из предприятий. "Литва зажралась, мы поставим ее на место", - заявил главнокомандующий всеми объединенными силами безъядерной Беларуси. Как он будет ставить Литву на место, Лукашенко слабо представляет, но показать свою былинную мощь очень хочется. Что он намерен сделать? Отказаться от использования ее портов. Очень интересно. Куда же он повезет продукцию своей страны, чтобы доставить потребителю? Это никакой не Бином Ньютона. Конечно, в С.- Петербург, к своему другу Путину. Однако тот ему скажет: "Александр Григорьевич, я тебя очень люблю и уважаю, но мой Боливар не выдержит двоих. Плати по тарифам и порты Петербурга твои". Когда в правительстве Лукашенко подсчитают – сколько будет стоить транспортировка по земле продукции Беларуси до Петербурга и отправка ее через порты северной столицы, то окажется, что дешевле эту продукцию утопить в пучине морской.

На ЕС и Польшу, которые готовят санкции против Беларуси, Лукашенко пока не "наезжает", это Слон и Моська. ВВП только у одной Польши 600 миллиардов $, тогда как у Беларуси всего 56 миллиардов. Впрочем, до разума Лукашенко не доходит одна весьма прозаичная истина - чем дольше будет длиться его противостояние с народом, тем ближе коллапс экономики страны. Самое страшное для него в другом – сейчас он платит своим псам-силовикам 800 долларов в пересчете на белорусские рубли. Когда доллар был в Беларуси по 2 рубля, они получали 1 500 рублей, но когда доллар будет стоить 5 рублей, то его "борзые" станут получать всего 300 долларов, а не 800. Более того, для Лукашенко приближается другой кошмарный сон – платить им скоро станет просто нечем. Пойдут ли они тогда разгонять демонстрантов и защищать своего "батьку", который им не платит зарплату? Большой вопрос. К этому, тем не менее, все идет. Как Лукашенко сможет заставить экономику своего государства работать также, как и при мирной жизни, не знает он сам. Страна это не колхоз, где 100 коров требовали силоса для хороших надоев. Из экономики страны, которая встала, ничего не надоить.

Путину сдавать сегодня Лукашенко реально невыгодно по одной простой причине – это будет означать победу мирной революции и смену власти в стране не через выборы, а через улицу. Однако, взвалить на себя груз всех расходов десяти миллионного населения Беларуси, Кремль явно не готов. Ему хватает Крыма и ОРДЛО. Какие будут там решения?, - пока все гадают на "кофейной гуще". Решения окажутся непростые, но со взбунтовавшимся народом, которому очень не понравилось, как президент их страны называет свой народ "крысами и овцами", справиться будет крайне сложно. Не исключаю, что революция в Беларуси, окажется мирной и бескровной. Ресурсы у власти закончатся и "пациент умрет своей смертью". Лукашенко не читал хороших книг и не учил ни философию, ни политэкономию, иначе бы он знал: "Те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной" (президент США Джон Кеннеди).

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