"М'ясорубка" в Гудаурі: стала відома причина страшної аварії підйомника

Причиною великої аварії на одному з підйомників грузинського гірськолижного курорту Гудаурі, стала помилка оператора, який після падіння напруги здійснив неправильні дії.

За словами першого віце-прем'єра, глави Мінекономрозвитку республіки Дмитра Кумсішвілі, причини інциденту стали зрозумілі після перегляду відео з камер спостереження, передає "Интерфакс".

"По вилученим записам встановлено, що 16 березня насправді мало місце падіння напруги, яке викликало зупинку канатної дороги, однак після цього оператор повинен був діяти з конкретною послідовністю", - сказав він.

За його словами, оператор повинен був перевести канатку на дизель-генератор, а потім спустити вниз туристів, що знаходилися на ній.

"На жаль, він допустив помилку, не діяв згідно існуючої інструкції. Це був фактор людської помилки", - зазначив Кумсішвілі.

Він зазначив, що оператор канатної дороги вже відсторонений від роботи. Міністр повідомив, що висновок експертів буде передано МВС Грузії, яке продовжує досудове слідство.

Як відомо, в результаті аварії на канатній дорозі в Гудаурі 16 березня постраждали 11 осіб: шість громадян Росії, четверо - України і одна громадянка Швеції.