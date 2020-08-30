МВС Білорусі звинуватило протестувальників у нападі: в мережі вказали на підступ

Під час акції протесту в Мінську силовики затримали трьох осіб за напад на авто міліції.

У Мінську в неділю, 30 серпня, затримали трьох учасників акції протесту за напад на службовий автомобіль міліції.

Про це повідомила в Telegram прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова. Близько 14:40 біля площі Незалежності натовп людей накинулася на службовий автомобіль міліції і пошкодив його.

За словами представниці міліції, спецтранспорт і співробітники, які знаходилися в ньому, забезпечували охорону громадського порядку під час проведення масових заходів.

"За допомогою підручних предметів зловмисники розбили лобове скло, а також пошкодили бічні частини машини. Зараз три людини затримані і доставлені до Ленінського РУВС столиці", – написала Чемоданова.

Вона уточнила, що серед затриманих – тренер по футболу, учасник фанатського руху відомого футбольного клубу і ще один раніше судимий житель Мінська.

Представник МВС виклала відео нападу на автомобіль.

У МВС Білорусі заявили про напад на машину міліції. Telegram прес-секретаря МВС Білорусі

У той же час Telegram-канал Мая краіна Беларусь, проаналізувавши запис, дійшов висновку, що напад на міліцейську машину – постановка. Видання привело чотири докази своєї думки.

Напад на міліцейський автомобіль був постановкою. Telegram-канал Мая краіна Беларусь

"1. На ходу випускають людину, якого тут же починають переслідувати.

2. Оператор знімає не демонстрантів, які зліва, а дорогу і постійно дивиться на бусик.

3. Коли переслідують чоловіка, на дорозі стоїть інший чоловік в червоно-білій футбольній майці, який кидає пластикову пляшку в тихарей. Потім невелика постановка як би бійки тихаря і цього чоловіка. І потім чоловік починає вже кидатися і бити протестуючих, які підійшли на допомогу. Не витримала душа ментовська. Ну ми не звинувачуємо, чай не МХАТ закінчували.

4. За іронією долі з нізвідки з'являється ще один чоловік у червоно-білій футбольній майці, на якого фокусується оператор і який саме розбиває лобове скло", – написав Telegram-канал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі жителі Білорусі залишилися з розбитими автомобілями під час протестів. Як відомо, навіть силовики нападали на машини, завдаючи ушкодження.

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