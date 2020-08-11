МВС Білорусі повідомило про затримання понад двох тисяч протестувальників
У ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі затримано понад дві тисячі протестувальників.
Як повідомила пресслужба МВС Білорусі, відзначені "осередкові збори громадян" у низці міст, найбільш масові – в Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку.
"Зафіксовано факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції і пошкодження транспортних засобів. В результаті протиправних дій постраждали 21 співробітник органів внутрішніх справ і військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять із них госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, в МВС зазначили, що в Мінську групи громадян під час пересування запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю.
"На дорогах столиці деякі водії транспортних засобів навмисне гальмували рух, безпричинно роблячи зупинки і використовуючи звуковий сигнал. Відзначалися випадки блокування дорожнього руху спеціально спорудженими перешкодами", – підкреслили у відомстві.
У Мінську й Новополоцьку співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ "були змушені активно застосовувати спецзасоби" для припинення протиправних дій.
Як писав OBOZREVATEL:
протести в Білорусі вщухли після семигодинного протистояння людей з силовиками. Станом на третю годину ночі 11 серпня протестувальників витіснили з центру Мінська і зняли оточення.
Після протестів десятки людей з сильними опіками, осколковими і кульовими пораненнями потрапили до військового госпіталю Мінська.
У мережі з'явилося відео з переповненим внутрішнім двором Жовтневого РУВС Мінська, де утримують учасників акцій протесту.
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