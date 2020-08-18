МВС Білорусі повідомило про третю жертву протестів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило ще одну смерть під час протестів у країні. Зокрема, 16 серпня на Партизанському проспекті в Мінську загинув 19-річний хлопець.

Відомо, що трагедія трапилася приблизно о 03:20. На хлопця, який перебував на проїжджій частині, наїхав автомобіль Renault. Про це повідомляє портал Naviny.by.

Зазначається, що до цього білоруса нібито просили перейти на тротуар, але той не відреагував. Помер він від отриманих травм унаслідок ДТП.

"На Партизанському проспекті водій Renault скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині", – цитує видання представницю білоруського МВС Ольгу Чемоданову.

Вона ж стверджує, що хлопець "був учасником масових заходів, які проходять у Мінську в останні дні".

Кадри з місця ДТП під час протестів у Мінську, в якій загинув 19-річний хлопець

За її словами, те, що "безпосередньо перед наїздом хлопець перебував на проїжджій частині", помітив водій Volkswagen і попередив його про небезпеку, попросивши піти з дороги.

"Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса іншого автомобіля", – додала Чемоданова.

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