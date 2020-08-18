МВС Білорусі повідомило про третю жертву протестів

У МВС Білорусі заявили про третю жертву протестів. (naviny.by)

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило ще одну смерть під час протестів у країні. Зокрема, 16 серпня на Партизанському проспекті в Мінську загинув 19-річний хлопець.

Відомо, що трагедія трапилася приблизно о 03:20. На хлопця, який перебував на проїжджій частині, наїхав автомобіль Renault. Про це повідомляє портал Naviny.by.

Зазначається, що до цього білоруса нібито просили перейти на тротуар, але той не відреагував. Помер він від отриманих травм унаслідок ДТП.

"На Партизанському проспекті водій Renault скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині", – цитує видання представницю білоруського МВС Ольгу Чемоданову.

Вона ж стверджує, що хлопець "був учасником масових заходів, які проходять у Мінську в останні дні".

Кадри з місця ДТП під час протестів у Мінську, в якій загинув 19-річний хлопець

За її словами, те, що "безпосередньо перед наїздом хлопець перебував на проїжджій частині", помітив водій Volkswagen і попередив його про небезпеку, попросивши піти з дороги.

"Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса іншого автомобіля", – додала Чемоданова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у МВС Білорусі раніше визнали, що під час мітингу проти результатів виборів загинула одна людина. Силовики стверджують, що чоловік намагався кинути вибуховий пристрій у бік правоохоронців і він нібито вибухнув у його руці.

Розслідувачі спростували цю версію і заявили, що чоловік помер унаслідок пострілу спецназівця, а не від детонації невідомого пристрою.

У Мінську люди принесли квіти на місце загибелі учасника протестів – 34-річного Олександра Тарайковського. Силовики розігнали цю акцію.

15 серпня в місті пройшла масштабна акція пам'яті загиблого Тарайковського. До метро "Пушкінська", де помер активіст, прийшли тисячі людей.

Смертельне поранення учасника протестів потрапило на фото.

17 серпня в Білорусі офіційно підтвердили другу смерть під час протестів – загиблим виявився 25-річний Олександр Вихор.

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