МВС Білорусі показало свою версію протестів проти "інавгурації"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі опублікувало відео нібито масових заворушень у Мінську і Вітебську 23 вересня, у день "інавгурації" нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ролик зібраний із різних записів очевидців і камер спостереження. За даними МВС, у Білорусі увечері 23 вересня зафіксовано 59 протестних акцій, у яких взяли участь близько 5 тисяч осіб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У Мінську протестувальники збиралися неподалік від станцій метро, біля ТЦ "Галерея", шикувалися в ланцюжки вздовж проїжджої частини.

Так, приблизно о 19:00 біля перетину проспектів Переможців і Машерова зібралося близько трьох тисяч осіб. Пізно ввечері в різних частинах міста окремі групи від 10 до 50 осіб блокували проїжджу частину.

У Вітебську на несанкціоновану акцію зібралися близько 100 осіб. Там протестувальники також блокували рух на дорогах. На перетині проспектів Перемоги та Будівельників невідомі розсипали металеві шипи.

За участь в акціях по всій країні затримані 364 мітингувальники, зокрема й 252 особи – у Мінську. До місць утримання до розгляду в суді справ відправлено 320 осіб.

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