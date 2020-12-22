Через поширення епідемії коронавірусу в Швеції закрили всі музеї, кінотеатри, басейни, але носіння захисних масок досі необов'язкове.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Як Швеція поплатилася за м'який карантин і який урок дала Україні".

"У місті висять оголошення, де різними мовами рекомендується уникати перебування в приміщеннях. Закрито всі музеї, кінотеатри, басейни, але тренажерки, як і раніше, відкрито. Маски досі необов'язкові, але багато хто носить. Люди похилого віку навіть у захисних пластикових екранах", – розповіла українка Олена Алексєєва, яка живе в Стокгольмі.

За її словами, деякі магазини обмежили кількість покупців, наприклад, до 20. Крім того, постійно і всюди нагадують про дотримання соціальної дистанції.

"Заохочують користування касами самообслуговування. Ідеш по магазину, скануєш товар і кладеш у сумку. Жодних черг. Просто заплатив у кінці й пішов. Для популяризації цього типу покупок на нього роблять знижки. Активно пропагують онлайн-візити до лікарів, навіть рецепт онлайн виписують", – уточнила вона.

Також останніми тижнями у Швеції активно тестують усіх охочих методом ПЛР. Аналізи безплатні. Запис на тестування стоїть на 2-3 дні вперед, медсестра бере мазок на вулиці, біля входу в поліклініку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Швеція, яка не вводила карантинні обмеження, визнала провал у боротьбі з коронавірусом. Цей приклад повчальний для влади України, яка затягує із введенням локдауну.