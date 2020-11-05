Мутація COVID-19 із Данії може спричинити нову пандемію – учені

Мутації COVID-19 у норок може призвести до нової пандемії і зробити неефективними вже розроблені вакцини від коронавірусу.

Про це повідомила The Guardian. В країні вирішили масово знищити норок.

"У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик того, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших, що нам доведеться внести в вакцину щось нове, і тому мутація відкине нас всіх у всьому світі до початку", – сказав професор Корі Мёльбак, експерт з вакцин та директор з інфекційних захворювань Державного інституту сироваток Данії (SSI).

Однак він додав, що світ опинився в кращому становищі, ніж коли почався спалах COVID-19.

"Ми знаємо вірус, вживаємо заходів, включаючи тестування і інфекційний контроль, і спалах буде локалізований найкращим чином", – сказав учений.

Данія, найбільший в світі виробник норки, заявила 4 листопада, що планує знищити більше 15 мільйонів тварин через побоювання, що мутація COVID-19, що передається від гризуна до людини, може поставити під загрозу майбутні вакцини.

Оголошуючи про знищення, прем'єр-міністр країни Метте Фредерікса заявила, що 12 осіб уже інфіковані вірусом, а норка, згідно з рекомендаціями SSI, тепер вважається загрозою для здоров'я населення.

Професор Аллан Рандруп Томсен, вірусолог з Копенгагенського університету, пішов ще далі, заявивши, що Данія може стати "наступним Уханем".

Експерт з Нідерландів Вім ван дер Поель заявив, що тепер потрібні дослідження мутованого вірусу, але навіть і без мутації коронавірус, який розповсюджується норками, може становити небезпеку для людини. У Нідерландах, за його словами, також існує цей ризик.

Він додав, що після закінчення цього року виробництво хутра в Нідерландах припиниться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у норок в Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд ухвалив рішення знищити 15-17 мільйонів звірків. Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредерікса.