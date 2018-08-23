Мультфільм для Путіна? США показали скидання ядерної бомби

Сандійські національні лабораторії (США) показали відео скидання із винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagles ядерної бомби B61-12 (без ядерної начинки).

Кадри були викладені на YouTube. Уточнюється, що випробування відбулися ще рік тому на полігоні Тонопа (Невада).

Вони включали два скидання боєприпасу із середньої та малої висот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США у 1945 році готували план ядерної атаки на СРСР. На Москву і тодішній Ленінград нібито мали полетіти по шість атомних бомб.