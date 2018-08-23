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ПолітикаЕкономіка

Мультфільм для Путіна? США показали скидання ядерної бомби

1.9тЧитати новину російською

Сандійські національні лабораторії (США) показали відео скидання із винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagles ядерної бомби B61-12 (без ядерної начинки).

Кадри були викладені на YouTube. Уточнюється, що випробування відбулися ще рік тому на полігоні Тонопа (Невада).

Вони включали два скидання боєприпасу із середньої та малої висот.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, США у 1945 році готували план ядерної атаки на СРСР. На Москву і тодішній Ленінград нібито мали полетіти по шість атомних бомб.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
США
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
США уже не те. Вот раньше они бомбы с ядерной начинкой на города сбрасывали. Правда тогда хохлы им жопу за это не вылизывали и после высунув языки преданно в глаза не глядели.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Павлов Дмитрий, Ну и раз уж речь о Японии, то и их предали - договор с Японией о ненападении сразу нарушили, как возможность появилась. Всегда предавали и подличали - кацапы.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Павлов Дмитрий, О, отсветил перегной. Вы на свои войска ядерные бомбы сбрасывали, дегенераты.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
А где браться меньшие с их супер искандерами и подводной арматой?
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