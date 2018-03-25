Мубарак, Мугабе, Каддафі: Путіну спрогнозували сумний кінець

Президент Росії Володимир Путін уже повторив помилку четвертого президента Єгипту Хосні Мубарака, який шість років провів у в'язниці.

Таку думку російський письменник-сатирик Віктор Шендерович на своїй сторінці в Facebook.

"А щоб не повторити помилки Мубарака, Путіну треба було б піти. Чотири роки тому. Він уже повторив помилку Мубарака! Йому вже пізно. Це в минулому. У нього в 2011-му році була можливість не повторити помилку Мубарака", - зазначено в повідомленні.

Шендерович вважає, що це не єдиний "поганий приклад" для наслідування. Серед тих, чиї помилки повторює глава РФ також вказані убитий президент Лівії Муаммар Каддафі, повалений глава Зімбабве Роберт Мугабе і екс-президент Румунії Ніколає Чаушеску.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Шендерович заявив, що після перемоги Володимира Путіна на чергових виборах президента в Росії цю країну чекають національні катастрофи.