УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

Мубарак, Мугабе, Каддафі: Путіну спрогнозували сумний кінець

1.5тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін уже повторив помилку четвертого президента Єгипту Хосні Мубарака, який шість років провів у в'язниці.

Таку думку російський письменник-сатирик Віктор Шендерович на своїй сторінці в Facebook.

"А щоб не повторити помилки Мубарака, Путіну треба було б піти. Чотири роки тому. Він уже повторив помилку Мубарака! Йому вже пізно. Це в минулому. У нього в 2011-му році була можливість не повторити помилку Мубарака", - зазначено в повідомленні.

Новини
"Все-таки збрив!" У Росії стався казус через вуса суперника Путіна

Шендерович вважає, що це не єдиний "поганий приклад" для наслідування. Серед тих, чиї помилки повторює глава РФ також вказані убитий президент Лівії Муаммар Каддафі, повалений глава Зімбабве Роберт Мугабе і екс-президент Румунії Ніколає Чаушеску.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Шендерович заявив, що після перемоги Володимира Путіна на чергових виборах президента в Росії цю країну чекають національні катастрофи.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори в РосіїКриза в Росії
Особи
Володимир ПутінМуаммар Каддафі
Поділитися у Facebook

Наші блоги