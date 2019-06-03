Можуть жити на Марсі: вчені створили "портрет" інопланетних мешканців

Вчені спроектували найбільш імовірний зовнішній вигляд інопланетного життя. Згідно з їхнім висновком, космічні організми найбільше нагадують пасту.

До такого висновку дійшли вчені університету в Іллінойсі (США), проаналізувавши мікробів у Мамонтових гарячих джерелах в Йеллоустонськом парку, пише Naked Science.

З'ясувалося, що одноклітинні живі істоти формують бактеріальні мати, які складаються з ніткоподобних волокон. Така форма викликана проживанням у швидкій проточній воді з високим рівнем кислотності і температури. Кожне таке волокно складається з декількох трильйонів склеєних клітин.

98% мікробів відносяться до Sulfurihydrogenibium yellowstonense, які з'явилися на Землі ще в "докисневий період", 2,5 млн років тому. Зовні ці створіння схожі на пасту феттучині.

феттучині ілюстрація smachno.ua

Вчені припускають, що ці мікроорганізми схожі на живих істот, які можуть мешкати на інших планетах, зокрема і Марсі, оскільки там були знайдені пастоподібні камені.

Сформовані бактеріями камені в парку Йеллоустоун Wikimedia Commons

Так, імовірний вид інопланетного життя зовсім не схожий на ті образи, які часто застосовують кінематографісти й ілюстратори.

поширене зображення http://www.k-istine.ru

Як писав OBOZREVATEL, загадковий міжзоряний об'єкт, відомий як Оумуамуа (Oumuamua) може бути позаземним зондом, який прилетів із минулого.

Таку гіпотезу озвучив глава департаменту астрономії Гарвардського університету Аві Лоеб в інтерв'ю.

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