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17 грудня • оновлено в 02:11
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"Можуть тільки вбивати?" Путін похвалився військовими успіхами: мережа не оцінила "прорив"

1.3т
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Президент Росії Володимир Путін похвалився зростанням експорту зброї та зміцненням на ринку.

Таку заяву він зробив на засіданні Комісії з питань військово-технічного співробітництва з іноземними державами, передає журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter.

Путін похвалився військовими успіхами

Путін похвалився військовими успіхами

"Цього року відвантажено продукції на $13 млрд. Це більш ніж на два з гаком млрд більше, ніж минулого. Російські позиції на глобальному ринку озброєння зміцнюються, і це не дивлячись на посилення режиму санкції та недобросовісної конкуренції", – сказав Путін.

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Користувачі мережі розкритикували російський уряд, пригадавши борги по зарплатах, пенсіях та інше.

"Путін сьогодні: в 2019-м зброї експортовано на 13 млрд доларів, це на 2 млрд більше, ніж у 2018. Путін рік тому: у 2018 році Росія експортувала зброї на 16 млрд доларів. Ось з такого путінської брехні полягає 100% казок про наші успіхи та прориви", – написав Проф. Преображенський.

"Можуть тільки вбивати?" Путін похвалився військовими успіхами: мережа не оцінила "прорив"

"А на Росії нічого іншого не можуть, окрім, як вбивати та процвітати в цьому", "Поляки меблів більше експортують", "Казкова істота бреше. Немає таких цифр", "Відвантажено в кредит, який ніхто не поверне", "Це ж "в борг", який ми потім пробачимо, може просто на вулицях гроші роздавати, навіщо такі складнощі зі зброєю", "Все в борг, а потім пробачать! Російські пенсіонери за все заплатять", "Ура, відвантажили зброю за видані кредити, а кредити спишемо, як завжди", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

Пізніше стало відомо, що РФ вперше випробувала гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" в Арктиці.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
зброя
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Santi Amonito
Santi Amonito
Есть чем "хвалиться" хромому инсультному ху*лу. Ну на лугандон "ихтамнетам" - это понятно, в Африку, где вагнеровским п@длам отрезают бошки - тоже. В Сирию у6людку асаду, где израильтяне в хлам трощат "новейшие" комплексы к@цапов - зачет. Остался турчонок ердоган - ну, этот еще не понял, что за го*но он приобрел за помидоры, - хоть бы у ЦАХАЛа поинтересовался. Зато на дно "экспорт" "лошариков" с начинкой идет на ура. А взамен про "импорт" - "200"-й, зря не по хвастал, - "рынок" расеи этой шарабарой обеспечен стабильно.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухие, похвастайтесь своими достижениями: сколько стран закупило макеты "Блискавки" ? Нашли ли по стране нужное количество мусорных баков что бы состряпать еще один танк? Слышал, глазок для него уже прислали заробитчане, вкалывающие у ахрессора на установке дверей.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Сеть что-то не оценила... Госдеповский клоун Пр.Преображенский, который в сутки пишет по 300 твитов коллективом из 20 сотрудников ЦРУ, и делает это в конца 2013 года, не оценила слова Путина. Тyпое передёргивание для украинцев же. Путин сказал, что на сегодня экспорт 13 млрд, что на 2 больше чем в прошлом. А в прошлом было 16. Но не на 17 декабря. А к лету, спустя полгода после конца года, когда прошли все отложенные платежи. А на середину декабря 2018 года была цифра 11. Но когда все бабки подбили, то вышло 16. Хотя кому я это всё...
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