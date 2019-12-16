"Можуть тільки вбивати?" Путін похвалився військовими успіхами: мережа не оцінила "прорив"

Президент Росії Володимир Путін похвалився зростанням експорту зброї та зміцненням на ринку.

Таку заяву він зробив на засіданні Комісії з питань військово-технічного співробітництва з іноземними державами, передає журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter.

Путін похвалився військовими успіхами

"Цього року відвантажено продукції на $13 млрд. Це більш ніж на два з гаком млрд більше, ніж минулого. Російські позиції на глобальному ринку озброєння зміцнюються, і це не дивлячись на посилення режиму санкції та недобросовісної конкуренції", – сказав Путін.

Користувачі мережі розкритикували російський уряд, пригадавши борги по зарплатах, пенсіях та інше.

"Путін сьогодні: в 2019-м зброї експортовано на 13 млрд доларів, це на 2 млрд більше, ніж у 2018. Путін рік тому: у 2018 році Росія експортувала зброї на 16 млрд доларів. Ось з такого путінської брехні полягає 100% казок про наші успіхи та прориви", – написав Проф. Преображенський.

"А на Росії нічого іншого не можуть, окрім, як вбивати та процвітати в цьому", "Поляки меблів більше експортують", "Казкова істота бреше. Немає таких цифр", "Відвантажено в кредит, який ніхто не поверне", "Це ж "в борг", який ми потім пробачимо, може просто на вулицях гроші роздавати, навіщо такі складнощі зі зброєю", "Все в борг, а потім пробачать! Російські пенсіонери за все заплатять", "Ура, відвантажили зброю за видані кредити, а кредити спишемо, як завжди", – відреагували користувачі.

Путін про експорт озброєння: Цього року відвантажено продукції на $ 13 млрд. Це більш ніж на два з гаком млрд більше, ніж в минулому. Російські позиції на глобальному ринку озброєння зміцнюються, і це не дивлячись на посилення режиму санкції і недобросовісної конкуренції pic.twitter.com/3mOzJwO1Ck - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

Пізніше стало відомо, що РФ вперше випробувала гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" в Арктиці.

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