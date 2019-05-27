ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Можуть скрутити голову!" У Білорусі зізналися про боротьбу Лукашенка з Путіним

220Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукшенко докладе всіх зусиль для того, щоб не пустити в країну російську армію, і таким чином не допустити розміщення військ РФ біля кордону з Україною.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловив кандидат в президенти Білорусі на виборах 2010 року, колишній політемігрант Алесь Михалевич. За його словами, подібний крок загрожує Білорусі повною втратою суверенітету, і сам Лукашенко це усвідомлює.

Михалевич зазначив, що зараз РФ намагається добитися, щоб на кордонах країн перебували їхні спільні прикордонники, але лідер Білорусі відхрещується від такої ідеї, і, на його думку, навряд чи колись погодиться на неї.

Новини
"Повалення Лукашенка": стало відомо про підступний план Путіна по Білорусі

"Момент, коли в Білорусі з'являться реальні військові частини - це фактично момент, коли йому можуть скрутити голову. І Росія, безумовно, цим скористається. Оскільки всі ми розуміємо, що Лукашенко для Росії - партнер вкрай нестабільний. Тобто з ним неможливо домовитися. Точніше, домовитися можна щодо чого завгодно, але всі ці домовленості ніколи не виконуються", - упевнений політик.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Газета.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михалевич заявив, що Союзної держави Росії і Білорусі не буде, тому що Путін все одно буде керувати в ручному режимі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки