"Можна підсмажити яйця!" Трамп зробив цинічну заяву на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп відвідав ділянку на кордоні з Мексикою, де зводять стіну з метою боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє The Hill. Американський лідер підійшов до стіни і розписався на ній маркером (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

При цьому Трамп зазначив, що стіна сильно нагрілася від палючого сонця і пожартував, що "на ній можна підсмажити яєчню".

Дональд Трамп Голос Америки

Також від пожартував, що конструкція поглинає тепло, щоб альпіністам-нелегалам, які намагаються перелізти через неї, було складніше перетнути кордон.

"Дуже спекотно. Стіна, до неї неможливо доторкнутися. Можна смажити яєчню на цій стіні", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп може приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі", оскільки хоче, щоб Україна була одним не тільки Штатам, але і йому особисто.

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