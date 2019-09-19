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19 вересня • оновлено в 14:09
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"Можна підсмажити яйця!" Трамп зробив цинічну заяву на кордоні з Мексикою

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Президент США Дональд Трамп відвідав ділянку на кордоні з Мексикою, де зводять стіну з метою боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє The Hill. Американський лідер підійшов до стіни і розписався на ній маркером (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

При цьому Трамп зазначив, що стіна сильно нагрілася від палючого сонця і пожартував, що "на ній можна підсмажити яєчню".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Голос Америки

Також від пожартував, що конструкція поглинає тепло, щоб альпіністам-нелегалам, які намагаються перелізти через неї, було складніше перетнути кордон.

"Дуже спекотно. Стіна, до неї неможливо доторкнутися. Можна смажити яєчню на цій стіні", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп може приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі", оскільки хоче, щоб Україна була одним не тільки Штатам, але і йому особисто.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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