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21 вересня • оновлено в 02:37
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"Можна нагодувати все село!" В Індонезії гості весілля побилися за їжу

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В Індонезії дві жінки побилися через їжу. Гості заходу намагалися взяти побільше ренданга – м'ясної страви з соусом на кокосовому молоці.

Одна з жінок облила свою опонентку вином, бо вважала, що та взяла собі на тарілку занадто багато страви, пише Daily Mail (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Ти безсоромна і нетактовне. Ти що, хочеш нагодувати все село?" – запитала вона.

Обвинувачена в жадібності жінка відповіла, що буде робити все, що хоче, а інші можуть почекати своєї черги.

В Індонезії гості весілля побилися за їжу

В Індонезії гості весілля побилися за їжу

Скріншот

В Індонезії гості весілля побилися за їжу

В Індонезії гості весілля побилися за їжу

Скріншот

У відповідь на це жінка заявила, що може робити все, що хоче, а її співрозмовниця нехай чекає своєї черги, щоб взяти частування.

Після цього гості весілля почали штовхатися, а одна з них ударила чоловіка, який намагався їх розборонити. "Знешкодивши" його, жінка знову накинулася на свою опонентку.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві в одному з ресторанів мережі KFC влаштували акцію з безкоштовними бургерами, проте відвідувачі не тільки не оцінили щедрість, але ще й побилися за частування.

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Місце
Індонезія
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