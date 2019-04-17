|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Можна було врятувати? Розкрився кричущий факт про пожежу в Нотр-Дамі

6.7тЧитати матеріал російською

Співробітники собору Паризької Богоматері, в якому спалахнула масштабна пожежа, близько 20 хвилин намагалися самостійно пояснити спрацьовування сигналізації і лише потім звернулися до рятувальників.

Як з'ясували співробітники паризької прокуратури, пожежна сигналізація вперше спрацювала в соборі Паризької Богоматері о 18:20 за місцевим часом, повідомляє Buzz Feed. Однак, пожежних ніхто не викликав. Тільки через 23 хвилини, коли вогонь уже охопив верхню частину будівлі, був зафіксований дзвінок.

Як заявив прокурор Парижа Ремі Хейтц, поки передбачається, що причиною пожежі став нещасний випадок, проте "розслідування буде довгим і складним".

Новини
Собор Паризької Богоматері згорів: які ще пам'ятки втратило людство

Можна було врятувати? Розкрився кричущий факт про пожежу в Нотр-Дамі

У той же час, видання Le Parisien пише, що першою версією слідчих про причини пожежі в соборі Паризької Богоматері стала проблема з електрикою.

Такі висновки були зроблені за підсумками огляду місця подій і спілкування з кількома десятками свідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото, на яких видно наслідки пожежі в соборі і зміни його вигляду.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
ФранціяПариж
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
2
Смішно
2
Цікаво
32
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Не пи..те. не сгорел. Журналюшки еще те шлюхи
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки