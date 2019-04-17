Можна було врятувати? Розкрився кричущий факт про пожежу в Нотр-Дамі

Співробітники собору Паризької Богоматері, в якому спалахнула масштабна пожежа, близько 20 хвилин намагалися самостійно пояснити спрацьовування сигналізації і лише потім звернулися до рятувальників.

Як з'ясували співробітники паризької прокуратури, пожежна сигналізація вперше спрацювала в соборі Паризької Богоматері о 18:20 за місцевим часом, повідомляє Buzz Feed. Однак, пожежних ніхто не викликав. Тільки через 23 хвилини, коли вогонь уже охопив верхню частину будівлі, був зафіксований дзвінок.

Як заявив прокурор Парижа Ремі Хейтц, поки передбачається, що причиною пожежі став нещасний випадок, проте "розслідування буде довгим і складним".

У той же час, видання Le Parisien пише, що першою версією слідчих про причини пожежі в соборі Паризької Богоматері стала проблема з електрикою.

Такі висновки були зроблені за підсумками огляду місця подій і спілкування з кількома десятками свідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото, на яких видно наслідки пожежі в соборі і зміни його вигляду.

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